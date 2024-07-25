В Уфе врачи выходили 400-граммовую девочку Софию

В Уфе врачи выходили 400-граммового младенца. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Известно, что новорожденная София ростом 27 сантиметров появилась на свет в перинатальном центре 3 апреля. По данным издания, докторам удалось научить ребенка самостоятельно дышать и наладить питание. При этом рядом с девочкой все время находилась мать.

Отмечается, что после стабилизации состояния младенца перевели в местную больницу номер 17 для дальнейшего лечения. Спустя 110 дней после рождения София стала весить 2472 граммов.

Ранее в июле в российском городе родился мальчик-богатырь. Крупный малыш родился в городе Альметьевске в Детской городской больнице с перинатальным центром. Вес новорожденного составил 5720 граммов, при этом его рост был 60 сантиметров.