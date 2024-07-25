В Вашингтоне сгорели флаги США

The Hill: в Вашингтоне протестующие против визита Нетаньяху сожгли флаги США

Пропалестинские активисты, протестующие против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, сорвали американские флаги у здания вокзала в Вашингтоне и сожгли их. Об этом сообщает издание The Hill.

«Протестующие, которые призвали к аресту премьер-министра Биньямина Нетаньяху [за военные преступления израильской армии в секторе Газа], спустили с флагштоков и затем сожгли американские флаги», — говорится в сообщении.

До этого активисты разбросали личинки насекомых в отеле Watergate в Вашингтоне, где остановилась израильская делегация во главе с Нетаньяху.

Ранее в ходе обращения к Конгрессу Биньямин Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. По его словам, подобный блок будет направлен против «иранской угрозы».