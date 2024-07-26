24-летняя певица бросила 62-летнего бойфренда и вышла замуж за 60-летнего

24-летняя модель Уиллоу Сиас из США вышла замуж за 60-летнего мужчину

24-летняя модель и певица Уиллоу Сиас из США рассказала, что рассталась с 62-летним профессиональным игроком в блэкджек Дэвидом Симонини и вышла замуж за 60-летнего возлюбленного. Ее историю публикует The Sun.

В 2022 году Сиас говорила, что влюбилась в Симонини с первого взгляда. Мужчина дарил ей дорогие подарки, а она собиралась выйти за него замуж. «Он следит за тем, чтобы обо мне позаботились, чтобы мне было комфортно, и я ни в чем не нуждалась, а это очень важно для меня», — говорила она.

Однако позже Сиас бросила Симонини. Теперь девушка объявила, что вышла замуж за нового 60-летнего бойфренда по имени Роб. Они познакомились еще четыре года назад в интернете, однако тогда отношения не сложились. При этом пара поддерживала связь. Недавно они решили пересечься в Лос-Анджелесе. По словам мужчины, «трехчасовая встреча превратилась в первое свидание».

Через месяц после этого пара поженилась. Сиас говорит, что многие недоброжелатели называют ее черной вдовой. Это удивляет ее, так как все ее возрастные возлюбленные до сих пор живы. Она также отвергла обвинения в том, что является содержанкой. Американка утверждает, что ее музыкальная карьера набирает обороты, и в деньгах она не нуждается, а нуждается в здоровых отношениях.

Мать Сиас не удивилась ее свадьбе, так как всегда знала, что ей нравятся мужчины с большим жизненным опытом, «которые знают, что делают». Сиас и Роб объявили, что в ближайшее время собираются завести «много детей».

Ранее сообщалось, что жительница Канады пошла против воли друзей и вышла замуж за мужчину из Туниса младше ее на 21 год. Пара познакомилась в интернете в 2017 году.

