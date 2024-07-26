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13:30, 26 июля 2024Культура

Адвокат Алсу ответил на вопрос о сохранении брака певицы

Адвокат Алсу Крючков заявил, что не видит перспектив сохранения брака певицы
Алсу

Алсу. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Адвокат певицы Алсу Андрей Крючков ответил на вопрос о том, возможно ли сохранить брак артистки и бизнесмена Яна Абрамова. Его слова приводит издание «360».

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — заявил юрист.

Ранее бракоразводный процесс певицы и бизнесмена официально стартовал. По словам адвоката Александра Добровинского, Абрамов намерен попытаться сохранить брак либо прийти к мировому соглашению, которое позволит сохранить дружеские отношения и воспитывать детей.

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      Варвара Кошечкина
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