Адвокат Алсу ответил на вопрос о сохранении брака певицы

Адвокат певицы Алсу Андрей Крючков ответил на вопрос о том, возможно ли сохранить брак артистки и бизнесмена Яна Абрамова. Его слова приводит издание «360».
«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — заявил юрист.
Ранее бракоразводный процесс певицы и бизнесмена официально стартовал. По словам адвоката Александра Добровинского, Абрамов намерен попытаться сохранить брак либо прийти к мировому соглашению, которое позволит сохранить дружеские отношения и воспитывать детей.