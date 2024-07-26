Блогер сравнил квартиры в США и России и назвал самую богато обустроенную

Российский блогер сравнил квартиры в США и России и назвал самую богатую. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что американцы — нация потребителей. Они привыкли тратить свои честно заработанные деньги на различные «хотелки» и ничего не откладывать. Так, к примеру, они любят спускать средства на дорогостоящую технику, которой впоследствии обставляют жилье.

«Очень часто попадались крошечные квартирки, серые и неприметные, однако огромный телевизор присутствовал, — пояснил он. — Один американец как-то мне сказал: "Местные старики лучше будут голодать, однако большой телевизор и новый диван с массажем обязательно купят"».

Помимо этого, многие американцы в целом помешаны на обстановке квартир и домов. Практически каждый месяц они заказывают себе новые предметы мебели, которые обычно бывают красивыми, дешевыми и не самыми качественными. «Именно поэтому чисто внешне квартиры американцев будто обставлены богаче наших российских», — добавил блогер.

Ранее другая тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

