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21:50, 26 июля 2024Россия

Блогер назвала YouTube утратившим доверие пользователей сервисом

Виктория Самошкина: YouTube практикует цензуру пользовательского контента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

YouTube утратил доверие пользователей в России и за ее пределами, демонстрируя практику цензуры в отношении пользовательского контента и авторских материалов, что подрывает его репутацию как независимой платформы для свободного обмена информации. Об этом «Ленте.ру» рассказала владелица заблокированного канала на YouTube, студентка КГУ имени Циолковского Виктория Самошкина.

«Примером того является ситуация с российскими артистами, ведь ни для кого не секрет, что под каток западной мнимой "свободы слова" попали Григорий Лепс, Shaman, Полина Гагарина, Олег Газманов и многие другие отечественные исполнители. Конечно, блокировка наших исполнителей — настоящий абсурд», — отметила Виктория.

Совсем недавно Виктория Самошкина столкнулась с непонятной и очень странной ситуацией, поддержав флешмоб с новым клипом Олега Газманова и опубликовав ролик на своем личном канале.

«Через несколько дней я увидела письмо на своей почте о том, что мой канал был удален, очень была поражена такой фразе в письме: "вы грубо или многократно нарушали правила в отношении спама, мошенничества и обмана. В связи с этим ваш канал был удален". Получается, что поддержать флешмоб любимого исполнителя — это нарушение, спам, мошенничество и обман, вот такую абсурдную и совершенно непонятную политику ведут западные платформы», — добавила Виктория Самошкина.

Ранее, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что как минимум, Google должен выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей.

Комментируя решение российских властей снизить скорость загрузки видеохостинга YouTube, Александр Хинштейн, сказал, что пока неоднократные предписания регулятора остаются со стороны Google неисполненными, у государства есть все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом.

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      Константин Паршин
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