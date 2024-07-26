Блогерша побывала в США и описала переехавших туда россиян фразой «наживаются на своих»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала переехавших туда россиян фразой «ненавидят всех и наживаются на своих». Таким мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, переехав в США, люди подвергаются сильным изменениям, часто в негативную сторону. «Они всем нутром ненавидят эту новую жизнь и, похоже, винят в своих бедах всех вокруг, особенно своих соотечественников. Это какая-то парадоксальная ненависть: им плохо и пусть будет плохо всем остальным», — объяснила блогерша.

Кроме того, отметила она, «американские россияне» боятся конкуренции и наживаются на своих соотечественниках. «Они становятся подозрительными, агрессивными и закрытыми. Вместо того чтобы помогать друг другу, они ставят палки в колеса своим же!» — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.