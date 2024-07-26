Девушка раскрыла бойфренду причину развода родителей и осталась одна

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла бойфренду причину развода родителей. После этого она решила расстаться с парнем.

Автор поста написала, что на протяжении восьми месяцев состояла в отношениях с молодым человеком, которого считала идеальным партнером. Недавно, по ее словам, она рассказала возлюбленному, что ее родители развелись из-за измены отца. Любовница отца девушки забеременела и вскоре он женился на ней, бросив ее мать. По ее словам, брак ее отца был ужасен, он много раз изменял жене и не пытался скрыть этого факта.

«Жена отца не разводится с ним, потому что развод противоречит ее религии. Она остается с ним, несмотря на то, что презирает его», — сказала героиня истории. В ответ на рассказ девушки молодой человек задал ей вопрос: не разведется ли она с ним, если он будет ей неверен. «Он заявил, что если человек кого-то достаточно любит, то он должен простить партнера за измену. (...) Он думает, что такое иногда такое может происходить», — пожаловалась автор истории.

В итоге девушка задумалась о том, что ответ ее партнера может означать потенциальную измену с его стороны. «То, как он сформулировал свой ответ, его язык тела и его голос — все выглядело так, как будто он оправдывает свою измену или возможную измену», — отметила она. В итоге рассказчица приняла решение расстаться с возлюбленным.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, отношение молодого человека к изменам может привести к неверности с его стороны в будущем.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Большинство комментаторов одобрили ее решение.