Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:04, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка раскрыла бойфренду причину развода родителей и осталась одна

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла бойфренду причину развода родителей. После этого она решила расстаться с парнем.

Автор поста написала, что на протяжении восьми месяцев состояла в отношениях с молодым человеком, которого считала идеальным партнером. Недавно, по ее словам, она рассказала возлюбленному, что ее родители развелись из-за измены отца. Любовница отца девушки забеременела и вскоре он женился на ней, бросив ее мать. По ее словам, брак ее отца был ужасен, он много раз изменял жене и не пытался скрыть этого факта.

Материалы по теме:
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023
Измены, побои и пьянство. Десятки звездных пар распались в 2023 году. Как разрушились даже самые крепкие союзы?
Измены, побои и пьянство. Десятки звездных пар распались в 2023 году. Как разрушились даже самые крепкие союзы?
31 декабря 2023

«Жена отца не разводится с ним, потому что развод противоречит ее религии. Она остается с ним, несмотря на то, что презирает его», — сказала героиня истории. В ответ на рассказ девушки молодой человек задал ей вопрос: не разведется ли она с ним, если он будет ей неверен. «Он заявил, что если человек кого-то достаточно любит, то он должен простить партнера за измену. (...) Он думает, что такое иногда такое может происходить», — пожаловалась автор истории.

В итоге девушка задумалась о том, что ответ ее партнера может означать потенциальную измену с его стороны. «То, как он сформулировал свой ответ, его язык тела и его голос — все выглядело так, как будто он оправдывает свою измену или возможную измену», — отметила она. В итоге рассказчица приняла решение расстаться с возлюбленным.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, отношение молодого человека к изменам может привести к неверности с его стороны в будущем.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Большинство комментаторов одобрили ее решение.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели признаки подготовки России к нападению на НАТО. Альянс начал разрабатывать секретные оборонные планы

      Обвиненная в оргиях с коллегами тюремщица рассказала о разрушенной жизни

      Секс-коуч рассказала о влиянии сна без одежды на оргазмы

      Названа скрытая причина выхода Байдена из президентской гонки

      В Китае уличили Запад в осложнении конфликта на Украине

      У червей-паразитов обнаружили касту солдат

      В США заявили о запятнанной репутации Байдена

      Раскрыт план Китая относительно американских выборов

      Бывшая жена Венсана Касселя позагорала топлес на пляже

      На Украине приостановили добычу угля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше