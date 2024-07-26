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11:12, 26 июля 2024Культура

Директор Долиной раскрыл подробности инцидента с мошенниками

Пудовкин заявил, что мошенники пытались получить кредит под залог дачи Долиной

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскрыл подробности инцидента с мошенниками, жертвой которых стала артистка. Его слова приводит «Пятый канал».

«Здесь, на мой взгляд, очевидная ситуация. Во-первых, преступное разглашение частной информации. Во-вторых, попытка получить под чужую недвижимость кредиты. Конечно, это уголовная история, которая незамедлительно должна быть остановлена», — сказал продюсер, отметив, что юрист артистки уже обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.

Ранее в СМИ появилась информация, что Долина пытается взять кредит на 50 миллионов рублей под 30 процентов годовых, заложив свой дом в Протасовке. Сообщалось, что средства понадобились певице для организации юбилейного тура. По словам директора Долиной, это была подготовленная многоступенчатая атака мошенников.

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      Варвара Кошечкина
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