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01:25, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху «виновником массовых убийств»

Уотерс: США пригласили в Конгресс «виновника массовых убийств»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший солист американской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что США, дав выступить в Конгрессе премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху, пригласили «виновника массовых убийств». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети X.

«Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно», — написал Уотерс.

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

Позднее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден усилит давление на переговорах для ускорения завершения сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа.

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      Евгений Силаев
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