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09:34, 26 июля 2024Наука и техника

«Евпатия Коловрата» приняли в состав ВМФ

ТОФ: ледокол «Евпатий Коловрат» приняли в состав ВМФ России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«В Петропавловске-Камчатском на новейшем корабле ледового класса "Евпатий Коловрат" и на рейдовом катере РК-2188 отряда вспомогательных судов войск и сил на Северо-Востоке поднят военно-морской флаг, он принят в состав ВМФ», — заявили в ТОФ.

Там добавили, что новый многофункциональный корабль предназначен для материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки российских кораблей в Арктике.

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Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что государственные испытания дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» завершили.

В июле источник «Известий» сообщил, что «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ до конца того же месяца.

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      Иван Потапов
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