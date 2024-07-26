«Евпатия Коловрата» приняли в состав ВМФ

ТОФ: ледокол «Евпатий Коловрат» приняли в состав ВМФ России

Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«В Петропавловске-Камчатском на новейшем корабле ледового класса "Евпатий Коловрат" и на рейдовом катере РК-2188 отряда вспомогательных судов войск и сил на Северо-Востоке поднят военно-морской флаг, он принят в состав ВМФ», — заявили в ТОФ.

Там добавили, что новый многофункциональный корабль предназначен для материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки российских кораблей в Арктике.

Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что государственные испытания дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» завершили.

В июле источник «Известий» сообщил, что «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ до конца того же месяца.