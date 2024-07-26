Финляндия заподозрила судно из России в нарушении границы

Минобороны Финляндии заподозрило судно из России в нарушении границы

Финляндия заподозрила судно из России в нарушении границы в восточной части Финского залива. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства обороны республики.

«Российское судно подозревается в нарушении финской границы в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение было совершено днем ​​26 июля», — сообщается в заявлении.

Ведомство отметило, что пограничная служба Финляндии уже изучает инцидент и предоставит информацию, полученную в ходе расследования.

19 июля пограничники финской области Северная Карелия заявили о расследовании нарушения границы с Россией на озере Пюхяярви. Дополнительно сообщалось, что пограничный комиссар региона связался и проинформировал о случившемся российского коллегу из Суоярвского района Республики Карелия.