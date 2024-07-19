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18:35, 19 июля 2024Мир

В Финляндии заявили о нарушении границы с Россией моторной лодкой

Финские пограничники заявили о нарушении границы с Россией моторной лодкой

Фото: SeppVei / Wikimedia

В Финляндии пограничники Северной Карелии заявили о расследовании нарушения границы с Россией на озере Пюхяярви. Об этом сообщается на официальном сайте пограничной охраны республики.

«19 июля пограничники Северной Карелии обнаружили моторную лодку на озере Пюхяярви, которая пересекла российско-финскую границу. На ней присутствовали пассажиры, они проплыли около 100 метров, а затем вернулись в Россию», — отмечается в заявлении структуры.

Дополнительно сообщается, что пограничный комиссар региона связался и проинформировал о случившемся инциденте коллегу из Суоярвского района республики Карелия в России.

16 июля стало известно, что реализуемое финскими властями строительство забора на границе России и Финляндии завершится в 2026 году. Авторы отмечают, что первая часть забора протяженностью 70 километров будет построена в 2025 году, а основная часть — к лету 2026 года.

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      Дарья Устьянцева
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