Гашек выразил сожаление из-за участия в Олимпиаде-2024 российских спортсменов

Доминик Гашек выразил сожаление из-за участия в ОИ-2024 российских спортсменов

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выразил сожаление по поводу участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он высказался в своем аккаунте в соцсети X.

Хоккеист подчеркнул, что у него нет претензий к самим атлетам. «Не они устанавливают правила. Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории», — заявил Гашек.

Он также обвинил чиновников Международного олимпийского комитета в том, что они делают рекламу России. По словам Гашека, Олимпийские игры несут ответственность за человеческие жизни, которые унесли боевые действия на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.