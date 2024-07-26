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08:50, 26 июля 2024Мир

Глава МИД Китая назвал Россию и Лаос способствующими миру в АТР силами

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Россия и Лаос способствуют миру в АТР

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Китай, Россия и Лаос — конструктивные силы, способствующие миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил глава китайского МИД Ван И по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел, его заявление опубликовано на сайте китайского ведомства.

«Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками в АТР и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию», — подчеркнул дипломат.

По его словам, укрепление сотрудничества между тремя странами не только поможет защитить общие интересы, но и пошлет четкий сигнал, что страны АТР объединяются и сотрудничают.

Ранее Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отметил, что отношения Китая и России отличаются прочным политическим взаимным доверием и независимостью.

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      Семен Александров
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