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12:03, 26 июля 2024Наука и техника

Создана избавляющая от ВИЧ вирусная частица

Gene Therapy: создана избавляющая от ВИЧ вирусная частица

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Ученые Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDR) при Университете Джорджа Мейсона и Национального центра исследований приматов Тулейна создали вирусную частицу, похожую на ВИЧ, которая может избавить пациентов от необходимости пожизненного приема лекарств. Результаты исследования опубликованы в журнале Gene Therapy.

Специалисты разработали Rev-зависимый лентивирусный вектор. Он представляет собой вирусную частицу, которая использует белок Rev, имеющийся у ВИЧ, для выборочного нацеливания и активации терапевтических генов в ВИЧ-инфицированных клетках, что позволяет устранять вирусные резервуары.

Хотя сами по себе вирусные резервуары сохраняются, инфицированные клетки выпускают дефектные вирусы, которые также стимулируют иммунный ответ, опосредованный нейтрализующими антителами. Ученые назвали этот подход «реабилитацией и искуплением» (англ. rehab and redeem) ВИЧ-резервуаров.

В ходе экспериментов с использованием приматов, инфицированных SIVmac239 (вирусом, похожим на ВИЧ), ученым удалось добиться неопределяемого уровня вируса в крови и мозге одной из обезьян в течение двух лет после прекращения антиретровирусной терапии.

Результаты исследования открывают новые возможности для лечения ВИЧ без необходимости пожизненного приема лекарств. Однако нужны дальнейшие исследования и клинические испытания на людях, чтобы подтвердить эффективность и безопасность этого подхода.

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      Александр Еникеев
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