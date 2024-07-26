Маск встретился с Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху во время визита в США встретился с Илоном Маском

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время визита в США встретился с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом политик написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем», — сказал он.

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

Премьер-министр Израиля также предложил США создать военный альянс на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО. По его мнению, это позволит эффективнее бороться с угрозой, исходящей от Ирана.