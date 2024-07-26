Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 26 июля 2024Мир

Маск встретился с Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху во время визита в США встретился с Илоном Маском
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время визита в США встретился с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом политик написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем», — сказал он.

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

Премьер-министр Израиля также предложил США создать военный альянс на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО. По его мнению, это позволит эффективнее бороться с угрозой, исходящей от Ирана.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      В Киеве заметили ловушку Путина для Зеленского

      Маск встретился с Нетаньяху

      Стало известно о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

      В сталкивающихся галактиках обнаружили уникальный феномен

      В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

      Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

      Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за ее неожиданной новости  

      В штабе Трампа назвали условие следующих дебатов

      Россияне признались в нежелании делать ремонт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше