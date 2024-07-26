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17:42, 26 июля 2024Экономика

На Украине резко выросла популярность наличной валюты

Украинские банки нарастили завоз наличного доллара и евро почти на 60%

Фото: Unsplash

Украинские банки нарастили завоз наличного доллара и евро. О резком росте популярности валюты сообщает «Страна.ua».

Причиной такого роста называют спрос среди населения. В июне общий объем поставок увеличился на 13,2 процента в месячном выражении — в страну поставили наличности почти на 1,3 миллиарда долларов. За полугодие ввоз валюты увеличился на 59 процентов в годовом выражении, до 7,5 миллиарда долларов, отмечают в Национальном банке страны.

«Объемы завоза наличной инвалюты — это показатель текущего спроса со стороны населения. (...) Если раньше мелкие покупки физлиц были в районе 200-300 долларов, то сейчас по 500-700. Кроме того, после новой волны девальвации нацвалюты все чаще доллар запрашивают гривневые вкладчики — переводя в американскую валюту часть вклада, срок которого истек, или вообще весь депозит, и им также нужны наличные», — отметили представители регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) также допустил, что из-за роста почти до 50 процентов доли сделок в евро в недалеком будущем украинскую гривну могут привязать к иностранной валюте. В НБУ обосновали возвращение к вопросу о целесообразности привязки гривны к евро «евроинтеграционными стремлениями» страны.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте и предупредило, что соглашение о реструктуризации долгов с держателями евробондов запускает процесс, похожий на дефолт. В Fitch предполагают, что Киев не будет обслуживать внешний долг до окончательного соглашения с держателями облигаций. В августе заканчивается отсрочка от выплат Украины частным держателям бондов, но из-за высоких военных расходов в республике пытаются снизить долговое давление.

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      Вячеслав Агапов
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