Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве авто офицера ВС России привезли на место преступления

С обвиняемым в подрыве авто офицера ВС РФ начались следственные действия
Евгений Серебряков

Евгений Серебряков. Кадр: ФСБ РФ / РБК

Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве, привезли на место преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия с фигурантом дела проводятся на Синявинской улице. Мужчина на местности показывает сотрудникам правоохранительных органов, что делал незадолго до подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser, уточняет Telegram-канал Shot.

На месте преступления также находятся и владельцы машин, чьи транспортные средства пострадали от взрыва.

Внедорожник, принадлежавший офицеру Генштаба ВС России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. После подрыва обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме и отправлен обратно.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?

      Стоящая в храме Гроба Господня плита с граффити оказалась древним алтарем крестоносцев

      Отдыхавшую на море туристку вытащили бездыханной из воды на глазах семьи

      Москвичи бросились скупать один тип жилья

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

      Российский уголовник забил сожительницу за отказ поговорить

      Небензя рассказал о вкладе США в ухудшение международных кризисов

      Львица вцепилась зубами в бампер машины во время сафари и попала на видео

      «Калашников» оценил эффективность «Вихря»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше