Обвиняемого в подрыве авто офицера ВС России привезли на место преступления

С обвиняемым в подрыве авто офицера ВС РФ начались следственные действия

Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве, привезли на место преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия с фигурантом дела проводятся на Синявинской улице. Мужчина на местности показывает сотрудникам правоохранительных органов, что делал незадолго до подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser, уточняет Telegram-канал Shot.

На месте преступления также находятся и владельцы машин, чьи транспортные средства пострадали от взрыва.

Внедорожник, принадлежавший офицеру Генштаба ВС России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. После подрыва обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме и отправлен обратно.