Песков заявил о бессмысленности диалога с Западом и назвал причину

Песков: разговор с Западом лишен смысла из-за царящей там атмосферы ненависти

В настоящее время попытки диалога с Западом обречены на неудачу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сейчас пытаться доносить до Запада российскую позицию бессмысленно. Это связано с ненавистью там ко всему российскому, подчеркнул представитель Кремля.

Для возобновления конструктивного общения должно пройти время, заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России высказался о планах Запада в отношении России. По его словам, лидеры США и их союзников намерены нанести Москве стратегическое поражение в ходе украинского конфликта. Он отметил, что таким образом Запад напрямую вовлечен в противостояние с Россией.

