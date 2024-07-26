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11:44, 26 июля 2024Россия

Песков заявил о бессмысленности диалога с Западом и назвал причину

Песков: разговор с Западом лишен смысла из-за царящей там атмосферы ненависти

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В настоящее время попытки диалога с Западом обречены на неудачу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сейчас пытаться доносить до Запада российскую позицию бессмысленно. Это связано с ненавистью там ко всему российскому, подчеркнул представитель Кремля.

Для возобновления конструктивного общения должно пройти время, заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России высказался о планах Запада в отношении России. По его словам, лидеры США и их союзников намерены нанести Москве стратегическое поражение в ходе украинского конфликта. Он отметил, что таким образом Запад напрямую вовлечен в противостояние с Россией.

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      Алан Босиков
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