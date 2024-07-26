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19:36, 26 июля 2024Бывший СССР

Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопрос о неонацизме

Подозреваемый в убийстве Фарион отказался говорить об отношении к неонацизму

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко отказался говорить о своем отношении к неонацизму, объяснив это страхом быть неправильно понятым. Молодой человек ответил на вопрос о принадлежности к радикальному движению в интервью, которое в Telegram публикует «РБК-Украина».

«Я могу себе находить какие-то мысли, которые не совпадают с действительностью, поэтому не готов публично высказывать свою мысль на предмет каких-то политических тем», — заявил подозреваемый.

Он также отказался отвечать на вопрос о своем отношении к России, потребовав от журналистов задавать ему интересные вопросы.

В интервью Зинченко также отказался признавать вину в убийстве Фарион. По его словам, во Львове в день покушения он «ничего не делал».

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      Глеб Палехов
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