Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:31, 26 июля 2024Моя страна

Путин увидел посаженное им дерево во время поездки на Валаам

Путин увидел на Валааме дерево, которое когда-то посадил

Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент России Владимир Путин в ходе поездки на Валаам с белорусским коллегой Александром Лукашенко увидел дерево, которое когда-то посадил. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

Во время прогулки лидерам стран показали ель, рядом с которой расположилась табличка с фамилией российского президента. Наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что дерево за это время сильно выросло.

«О, видно-видно, кто посадил дерево», — отметил с улыбкой Лукашенко.

Ранее, 25 июля, Путин и Лукашенко провели закрытую встречу после молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. После службы они зашли в часовню царственных страстотерпцев.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

      Раскрыт способ выбрать полезный фастфуд

      Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

      Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      Sierra Space провела вторые испытания надувного космического модуля

      Россияне резко заинтересовались поездками в одну азиатскую страну

      Отдельные командиры бригады ВСУ привлечены к ответственности после проверки главкома

      Сменившая пол дочь Маска обвинила его в жестокости и самовлюбленности

      В Москве задержали главу клиринга по биржевым торгам газом по делу о растрате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше