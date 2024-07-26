Путин увидел посаженное им дерево во время поездки на Валаам

Путин увидел на Валааме дерево, которое когда-то посадил

Президент России Владимир Путин в ходе поездки на Валаам с белорусским коллегой Александром Лукашенко увидел дерево, которое когда-то посадил. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

Во время прогулки лидерам стран показали ель, рядом с которой расположилась табличка с фамилией российского президента. Наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что дерево за это время сильно выросло.

«О, видно-видно, кто посадил дерево», — отметил с улыбкой Лукашенко.

Ранее, 25 июля, Путин и Лукашенко провели закрытую встречу после молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. После службы они зашли в часовню царственных страстотерпцев.