Раскрыты новые детали прошедшей свадьбы наследника богатейшей семьи Индии

US Weekly: сын бизнесмена Амбани предоставил гостям свадьбы частные самолеты

Инсайдеры раскрыли новые детали прошедшей свадьбы наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Соответствующий материал публикует US Weekly.

По их словам, некоторым гостям, среди которых были певец Ник Джонас, актриса Приянка Чопра, актер Джон Сина, 28-летний сын бизнесмена Мукеша Амбани предоставил частные самолеты, отправил приглашения, выполненные из чистого золота, а также преподнес более трех миллионов долларов в качестве презента. Кроме того, они отметили, что телезвезда Ким Кардашьян и ее сестра Хлои получили украшения с драгоценными камнями.

В то же время артистам, которые выступили на самой свадьбе, были выплачены многомиллионные гонорары. Например, певица Рианна получила за выход на сцену 10 миллионов долларов. «Всем артистам заплатили на 50 процентов больше их рыночной стоимости», — уточнили собеседники портала.

Ранее сообщалось, что Ананта Амбани подарил избранным гостям на свадьбе часы ограниченной серии бренда Audemars Piguet, стоимость которых составляет около 250 тысяч долларов.

Торжество Ананта Амбани и Радхики Мерчант прозвали свадьбой века. В марте пара начала с размахом отмечать предстоящую церемонию бракосочетания в одном из самых красивых районов Индии — Удайпуре. Торжество длилось три дня и проходило в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.