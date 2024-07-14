Наследник богатейшей семьи Индии подарил гостям на свадьбе часы за 21 миллион рублей

Сын бизнесмена Амбани подарил шаферам на свадьбе часы за 21 миллион рублей

Наследник богатейшей семьи Индии Ананта Амбани подарил избранным гостям на свадьбе роскошные часы. Об этом пишет портал News18.

28-летний сын богатейшего человека планеты бизнесмена Мукеша Амбани преподнес шаферам часы ограниченной серии бренда Audemars Piguet, стоимость которых составляет около 250 тысяч долларов (около 21,7 миллиона рублей). Аксессуар имеет корпус из 18-каратного розового золота, заднюю крышку из сапфирового стекла и завинчивающуюся заводную головку. Циферблат выполнен из розового золота, оснащен синими хронографами и люминесцентными стрелками.

Кроме того, в часах установлен механизм Manufacture Calibre 5134 с автоподзаводом и вечным календарем, отображающим день недели, число, астрономическую луну, месяц, год, часы и минуты. Также изделие имеет браслет из 18-каратного розового золота и дополнительный ремешок из синей кожи аллигатора.

Ранее стало известно, что свадьба Ананта Амбани обошлась более чем в 600 миллионов долларов. Церемония бракосочетания проходит три дня в Мумбаи, ее должен посетить премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Торжество Ананта Амбани и Радхики Мерчант уже прозвали свадьбой века. В марте пара начала с размахом отмечать предстоящую церемонию бракосочетания в одном из самых красивых районов Индии — Удайпуре. Торжество длилось три дня и проходило в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.