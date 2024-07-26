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14:08, 26 июля 2024Экономика

Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

В июне продажи новостроек в России выросли на 61 процент

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне 2024 года продажи новостроек в России выросли на 61 процент по сравнению с июнем 2023 года. Об этом сообщилив компании ДОМ.РФ.

Продажи строящегося жилья достигли пика перед завершением программы льготой ипотеки. Все было реализовано по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ) 3,8 миллиона квадратных метров жилья.

Всего за первое полугодие текущего года было продано 14,7 миллиона квадратных метров. Рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 19 процентов. Сильнее всего объем продаж вырос в Татарстане — до 432 тысячи квадратных метров, плюс 35 процентов к первому полугодию 2023 года. В денежном эквиваленте прирост продаж составил 78 миллиардов рублей. В Ростовской области россияне приобрели 502 тысячи квадратных метров (плюс 32 процента, или 64 миллиардов рублей). В Санкт-Петербурге было реализовано 963 тысячи квадратных метров (плюс 22 процента, рост в денежном эквиваленте составил 229 миллиардов рублей). В Москве рост продаж на первичном рынке показал плюс 19 процентов (2,2 миллиона квадратных метров). Сумма ДДУ при этом достигла 820,1 миллиарда рублей и выросла на 45 процентов.

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Общая выручка девелоперов от реализации жилья по ДДУ по итогам первого полугодия превысила 2,6 триллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 42 процента. «Такие финансовые результаты позволят рынку относительно безболезненно пройти период высоких ставок, когда наблюдается замедление спроса», — считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута предсказал коррекцию цен в пределах 10-15 процентов после введения в России новых ипотечных ограничений. Эксперт уверен, что рынок избежит обвала продаж, а «накопившие жирок» застройщики предложат покупателям кредитные продукты и скидочные программы.

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      Мария Черкасова
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