Россиянка нашла мужа с ссадинами и гематомами в багажнике автомобиля

Жительница Петербурга нашла мужа с ссадинами и гематомами в багажнике автомобиля

Жительница Невского района Санкт-Петербурга нашла мужа с ссадинами и гематомами в багажнике автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канале «Mash на Мойке».

По сведениям издания, спасти россиянина не удалось. Его супруга обратилась в полицию. Прибывшие по вызову оперативники обнаружили стеклянную трубку с нагаром и шприц с иглой.

Петербуржец в прошлом был множество раз судим, в том числе за сбыт наркотиков и разбой. Недавно мужчина вновь стал фигурантом дела и находился под подпиской о невыезде.

До этого стало известно, что жительницу Владимира в лодке с обугленным телом мужа нашли на середине реки в Нижегородской области.

Незадолго до случившегося ее муж обратил внимание на появившуюся в небе одинокую тучу. После удара молнии надувная лодка начала пропускать воздух. Россиянку спасли люди, находившиеся на проплывавшем мимо катере.