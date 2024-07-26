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14:18, 26 июля 2024Мир

Секретная служба США несколько раз отвергла требование использовать БПЛА для защиты Трампа

Fox News: Секретная служба не раз отклоняла просьбы защитить Трампа дронами

Фото: Marco Bello / Reuters

Секретная служба США не раз отклоняла требования правоохранителей защитить с использованием дронов и беспилотной техники кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время митинга, на котором на него было совершено покушение. Об этом со ссылкой на письмо республиканского сенатора от штата Миссури министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу сообщает телеканал Fox News.

«Накануне митинга Секретная служба США неоднократно отклоняла предложения местных правоохранительных органов об использовании беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности», — написал парламентарий главе силового ведомства.

Fox News напоминает, что стрелявший в Трампа на митинге Томас Мэтью Крукс перед нападением запускал свой беспилотник для поиска снайперской позиции.

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«Это поднимает очевидный вопрос: почему Секретная служба США не использовала собственные беспилотники?» — задался вопросом сенатор.

Ранее стало известно, что сотрудник Секретной службы ушел с крыши, с которой стреляли в Трампа, из-за сильной жары.

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      Глеб Бажуткин
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