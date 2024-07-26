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08:40, 26 июля 2024Мир

Стало известно о давлении Израиля на США для ускорения поставок оружия

Politico: Израиль тайно давит на США, чтобы ускорить поставки оружия
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Craig Hudson / Reuters

Израиль тайно давит на США, чтобы ускорить поставки оружия. Делегация премьер-министра Биньямина Нетаньяху передала конгрессменам и высокопоставленным американским чиновникам список с необходимыми им видами вооружений, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Израиль в частном порядке усиливает давление на администрацию [президента США Джо] Байдена и законодателей на Капитолийском холме, требуя дать добро на поставки необходимого ему оружия», — говорится в материале.

Источник издания рассказал о передаче израильской стороной списка с вооружениями, которые они хотели бы получить в ускоренном режиме. Просьба быстро получить оружие связана с желанием Израиля пополнить свои запасы перед выборами президента в США, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что на фоне визита Нетаньяху в США пропалестинские активисты сорвали американские флаги у здания вокзала в Вашингтоне и сожгли их. Кроме того, протестующие разбросали личинки насекомых в отеле Watergate в Вашингтоне, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром.

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      Лина Пивоварова
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