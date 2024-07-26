Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:41, 26 июля 2024Культура

Стало известно о планах Бена Аффлека устроить большую вечеринку в честь развода с Джей Ло

In Touch Weekly: Аффлек планирует устроить вечеринку в честь развода с Джей Ло

Фото: Theo Wargo / Getty Images for NBC

Актер Бен Аффлек планирует устроить большую вечеринку в честь развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам собеседника издания, артист хочет устроить празднование с друзьями и семьей. «Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была большая свадьба», — отметил источник.

Инсайдер поделился, что в качестве другого места проведения мероприятия Аффлек рассматривает Лас-Вегас, где пара официально поженилась. «Неважно, где он выберет провести эту вечеринку, даже если это будет место, никак не связанное с его браком, например Мексика, это будет обидно для Джей Ло, потому что это будет расценено как его празднование побега из их отношений», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заинтересованы в восстановлении отношений. Отмечалось, что пара больше «не находится на грани разрыва»

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

      Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери

      Показания свидетеля по делу стали основой для задержания экс-замминистра обороны Булгакова

      Названы грозящие разрывом барабанной перепонки методы чистки ушей

      Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с министрами в Лаосе

      Завод по производству Bayraktar на Украине не запустится до окончания конфликта

      Трехметровая акула распугала туристов на пляже и попала на видео

      Издание «BILD на русском» признали иноагентом

      Финляндия заподозрила судно из России в нарушении границы

      В Москве рассказали о первых результатах программы подготовки школьников к ОГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше