Стало известно о планах Бена Аффлека устроить большую вечеринку в честь развода с Джей Ло

In Touch Weekly: Аффлек планирует устроить вечеринку в честь развода с Джей Ло

Актер Бен Аффлек планирует устроить большую вечеринку в честь развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам собеседника издания, артист хочет устроить празднование с друзьями и семьей. «Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была большая свадьба», — отметил источник.

Инсайдер поделился, что в качестве другого места проведения мероприятия Аффлек рассматривает Лас-Вегас, где пара официально поженилась. «Неважно, где он выберет провести эту вечеринку, даже если это будет место, никак не связанное с его браком, например Мексика, это будет обидно для Джей Ло, потому что это будет расценено как его празднование побега из их отношений», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заинтересованы в восстановлении отношений. Отмечалось, что пара больше «не находится на грани разрыва»