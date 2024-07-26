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12:49, 26 июля 2024Экономика

Стало известно о применяющихся Wildberries штрафах

Baza опубликовала список штрафов для партнеров Wildberries

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Wildberries по специальному прейскуранту штрафует работников логистических партнеров компании, узнала Baza. Из опубликованного Telegram-каналом списка следует, что самое суровое из применяющихся наказание — в 200 тысяч рублей — предусмотрено за драку при погрузке или выгрузке товаров.

Достаточно объемный перечень включает различные позиции, штраф за каждую из которых составляет от пяти тысяч рублей. В эту сумму маркетплейс оценивает такие нарушения как нахождение водителя на складе в обуви открытого типа или без жилета, а также курение в неположенном месте.

Перемещение представителя перевозчика вне зоны отгрузки обойдется уже в 30 тысяч рублей, а осуществление фото или видеосъемки на территории без предварительного согласования — в 50 тысяч, стало известно журналистам.

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Ранее стало известно о начале бракоразводного процесса в семье основателей Wildberries. 23 июля Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата компании, а его жена Татьяна не согласилась с этой версией, указав, что речь идет о разводе.

Согласно версии Бакальчука, которую его жена опровергла, фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. По его словам, на фоне этого Татьяна Бакальчук ушла из дома без возможности увидеться и обсудить происходящее. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разобраться с положением дел вокруг Wildberries депутату Госдумы Адаму Делимханову,

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию словами «мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения». В свою очередь гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что «ощущение, что мы чего-то не знаем и не понимаем» в данном случае связано с масштабом участников сделки. «Если бы мы, условно говоря, увидели партнерство с каким-то крупным банком, с оператором сотовой связи, который тоже строит какую-то экосистему, (...) это было бы менее удивительно», — сказал он.

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