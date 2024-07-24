В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг объединения Wildberries и группы Russ

Песков о споре из-за объединения Wildberries и группы Russ: не можем вмешиваться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ, о которой стало известно после того, как сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата компании, а его жена Татьяна не согласилась с этой версией, указав, что речь идет о разводе. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, «мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения».

Песков отметил, что ранее в распоряжение СМИ уже попадало письмо в адрес главы государства с просьбой поддержать бизнес-план слияния Wildberries и Russ. Он уточнил, что это корпоративные действия и проект можно «только поддержать» при том, что власти не являются исполнителями и не могут вмешиваться. «Потому это тема вне нашей компетенции», — заключил Песков.

Согласно версии Бакальчука, которую его жена опровергла, фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. По его словам, на фоне этого Татьяна Бакальчук ушла из дома без возможности увидеться и обсудить происходящее.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разобраться с положением дел вокруг Wildberries депутату Госдумы Адаму Делимханову, пообещав Владиславу Бакальчуку сделать все возможное, чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес.

По мнению адвоката Людмилы Айвар, сооснователь маркетплейса может добиться раздела компании или даже помешать супруге в управлении ее судьбой, подав иск о разделе имущества, после чего акции Wildberries будут арестованы и с ними станет невозможно проводить сделки.