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14:49, 26 июля 2024Россия

Стало известно об аресте виновника смертельного ДТП с сыном российского губернатора

РБК: в Саратове суд арестовал виновника ДТП с сыном губернатора Романа Бусаргина

Кадр: Telegram-канал Mash

Суд арестовал 19-летнего водителя Lada Granta Амира Рахматулина, который стал виновником смертельного ДТП с участием сына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом рассказал РБК адвокат подозреваемого Александр Бесараб.

Задержанного в четверг молодого человека поместили в СИЗО до 22 августа. Российский юрист отметил, что с этим решением суда он не согласен и намерен его обжаловать.

Бесараб подчеркнул, что его клиент признает вину в аварии.

До этого саратовский губернатор поблагодарил жителей региона за поддержку после трагедии с сыном. Бусаргин заверил, что уже вернулся к работе.

Сын губернатора Саратовской области попал в аварию 22 июля. В Саратове Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик. 16-летний юноша сидел на пассажирском кресле — он получил несовместимые с жизнью травмы. Медикам также не удалось реанимировать еще одного участника ДТП.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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