У арестованного экс-замминистра обороны обнаружилась недвижимость за границей

Shot: у арестованного генерала Булгакова была дача в сирийском Тартусе

У арестованного экс-замминистра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова обнаружилась недвижимость за границей. Соответствующие данные публикует Telegram-канал Shot.

По данным канала, у Булгакова была дача в сирийском Тартусе, с которой он руководил поставками питания российским военным в арабской республике. Генерал находился там с 2017 года. Собеседник Telegram-канала отмечает, что уже тогда личный состав жаловался на качество еды, поэтому военные были вынуждены питаться за свой счет. Источник подчеркивает, что на плохое качество продуктов и особенно мяса генералу Булгакову указывали неоднократно, но ситуация с питанием никак не менялась.

Ранее сообщалось, что при Булгакове была создана система, когда в войска поставлялось по завышенной стоимости некачественное питание. Система существовала даже в условиях специальной военной операции на Украине. Мясо говядины заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.