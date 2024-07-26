Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

Заслуженный артист России Белоусов умер на 79-м году жизни

Заслуженный артист России, актер пермского академического «Театра-Театра» Валентин Белоусов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

«Актер служил пермскому театру 40 лет. У персонажей, сыгранных Валентином Белоусовым, была разная внешность, национальность и судьба — неизменен был лишь актерский талант, которым они создавались», — говорится в сообщении.

Белоусов скончался после длительной болезни, отметил источник. До последних дней жизни актер участвовал в постановках.

Актер окончил Куйбышевское музыкальное училище, в пермский театр пришел в 1980 году. Снимался в картинах «Руки вверх!», «Хлеб — имя существительное», «Житие Александра Невского» и «Болевой прием».

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