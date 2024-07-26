В ДНР попали в окружение около ста солдат ВСУ. Все их командиры погибли

Мосийчук: командование рот ВСУ погибло в окружении под селом Прогресс в ДНР

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под селом Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), заявил Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший заместитель командира бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Он также утверждает, что командование рот погибло в полном составе, но «никому нет до этого дела».

Мосийчук назвал окружение тактическим, но близким к физическому

По словам Мосийчука, солдаты попали в тактическое окружение, но оно «очень быстро может перерасти в физическое». Кроме того, погибло практически все командование рот. «И никому нет дела», — возмутился военный.

По мнению Мосийчука, ВСУ продолжат оставлять территории, так как военное командование не желает решать возникающие проблемы. «Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою до последнего», — добавил он.

Об окружении сообщали украинские и западные источники

Ранее издание Forbes также сообщало, что около сотни украинских солдат «близки к окружению» вблизи села Прогресс. «Двигаясь в сторону Прогресса, российские формирования разделились на две части и практически окружили два батальона 31-й механизированной бригады украинской армии», — утверждалось в материале.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Окруженным украинцам не давали приказа отступать, однако указывалось, что такая команда все же могла вскоре поступить. «Что еще более тревожно, так это обстоятельства, которые привели к потере. Похоже, что передовая украинская бригада рухнула на фоне общих проблем с украинским командованием и управлением», — подчеркивалось в материале. Им предрекали либо пробиваться с боями на запад, либо ждать, пока другие украинские силы придут с востока, в противном случае их ждал бы «либо медленный измор, либо быстрый крах под натиском российских сил».

Не увенчалась успехом и попытка элитной 47-й мехбригады ВСУ, оснащенной американской бронетехникой, закрыть образовавшуюся брешь и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинский ресурс DeepState также сообщал, что подразделения ВСУ попали в окружение между Прогрессом и Лозоватским. «Все офицеры убиты и ранены, приказа отступать нет», — добавлялось в посте.

При этом в материале, вышедшем в Forbes позднее, 25 июля, утверждается, что, приняв такое решение самостоятельно, украинские военные ночью с боем вырвались из окружения.

В ВСУ 24 июля называли ситуацию у Прогресса сложной и напряженной. Отмечалось, что украинское командование проводит мониторинг и анализ обстановки для реагирования на изменения на поле боя.

В ДНР рассказывали об активизации боев на этом направлении

В силовых структурах Донецкой народной республики подтверждали факт, что на покровском направлении активизировались бои. «По сути, сейчас боевые действия наиболее сконцентрированы в районе железнодорожной ветки на покровском направлении», — уточнял собеседник ТАСС. По информации источника, ситуация для ВСУ на данном участке передовой ухудшается.

В то же время и комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин заявлял, что ВСУ понесли «определенные» потери в районе села Прогресс из-за приказов командиров удерживать населенный пункт.

«Нам нужно было просто отдать этот Прогресс, стать по другому рубежу и закрепиться. У нас было на это время. Из-за того что наши генералы "ни шагу назад, стоим до последнего солдата", к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать и иметь результат лучше сегодня, чем мы имеем», — посчитал Ширкин.