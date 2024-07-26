В Дубае турист посетил вечеринку на яхте, выпил коктейль и проснулся в полицейской машине

Fox19: туристы посетили вечеринку на яхте в Дубае и оказались в полиции

Американские туристы посетили вечеринку на яхте в Дубае и оказались под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает канал Fox19.

Джозеф Лопес из Огайо приехал в Дубай с братом Джошуа 25 мая. Они познакомились с иностранцем, который пригласил их на вечеринку на яхте. Там американец выпил коктейль, после которого отключился и проснулся в полицейской машине с расцарапанными руками.

Лопес уверен, что официантка подмешала ему в напиток наркотики. Теперь обоих братьев обвиняют в сопротивлении аресту, нападении на офицера полиции и употреблении алкоголя, что строго запрещено в ОАЭ.

Американцев несколько дней держали под арестом, но тесты на алкоголь и наркотики так и не провели. Потом туристов отпустили под залог с запретом покидать страну.

Сейчас судебное разбирательство продолжается, Лопес и его брат обратились за помощью к правозащитникам.

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