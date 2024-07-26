В Германии Шольцу предсказали трудности с переизбранием

Политик Нимайер: Шольц вряд ли сможет стать канцлером после выборов 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли сможет вновь занять этот пост после выборов в 2025 году. Трудности с переизбранием немецкому политику предсказал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«Даже среди членов своей партии он непопулярен. Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры», — сказал политик.

Cреди кандидатов на смену Шольцу он назвал Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, премьер-министра Баварии от Христианско-социального союза Маркуса Зедера, а также политика Сару Вагенкнехт.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что шансы Шольца переизбраться на пост в 2025 году сейчас крайне неоптимистичны.

24 июля канцлер Германии заявил о планах переизбираться на новый срок. Следующие выборы в бундестаг намечены на 28 сентября 2025 года.