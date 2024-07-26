В Киеве заявили о необходимости «перезагрузки» Зеленского из-за расколов в обществе

Соскин: Зеленскому нужна перезагрузка из-за расколов в украинском обществе

В Украинском обществе происходят множественные расколы из-за внутренних проблем, и потому президенту страны Владимиру Зеленскому необходима «перезагрузка». Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью каналу Politeka.

«У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка», — заявил Соскин.

По его словам, победить Россию невозможно, пока Украина находится в разваленном статусе, и Зеленскому нужно сменить воинствующий образ на миротворческий.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский не в состоянии справиться с проведением мирных переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену. По мнению Соскина, Киеву необходимо выйти на диалог с Москвой, однако действующий украинский лидер на эту роль не годится.