Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:21, 26 июля 2024Культура

В Кремле оценили выступление SHAMAN у посольства США

Песков заявил, что выступивший у посольства США SHAMAN все сделал правильно

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который выступил у посольства США в Москве с целью привлечь внимание к проблеме блокировки пользователей на видеохостинге YouTube, сделал все правильно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«SHAMAN все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, насколько глава государства Владимир Путин ознакомлен с творчеством SHAMAN.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года

      В Кремле ответили на протесты родителей из-за рассказов детям о патриотизме «для галочки»

      Деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» запретили в России

      В России ответили на слова Помпео о возможных планах Трампа по поддержке Украины

      Двое россиян получили срок за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево

      Даня Милохин сменил имидж

      В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

      Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

      Названы главные причины страха общаться с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше