В Кремле оценили выступление SHAMAN у посольства США

Песков заявил, что выступивший у посольства США SHAMAN все сделал правильно

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который выступил у посольства США в Москве с целью привлечь внимание к проблеме блокировки пользователей на видеохостинге YouTube, сделал все правильно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«SHAMAN все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, насколько глава государства Владимир Путин ознакомлен с творчеством SHAMAN.