В Кремле порассуждали об уехавшей после 1917 года интеллигенции

Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917 года интеллигенции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о возвращении в СССР интеллигенции, уехавшей после 1917 года. Такими рассуждениями он поделился во время Фестиваля новых медиа.

Пресс-секретарь президента России указал, что те, кто тогда вернулись в страну, принесли ей пользу, а те, кто остался за рубежом, «сгинули».

«А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей. Кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, уже в начале 30-х годов, посылали гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться», — поделился Песков.

Ранее представитель Кремля объявил о том, что разговор с Западом сейчас лишен смысла из-за царящей там атмосферы ненависти. Он предположил, что для возобновления конструктивного общения должно пройти время.