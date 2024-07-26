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11:55, 26 июля 2024Россия

В Кремле порассуждали об уехавшей после 1917 года интеллигенции

Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917 года интеллигенции

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о возвращении в СССР интеллигенции, уехавшей после 1917 года. Такими рассуждениями он поделился во время Фестиваля новых медиа.

Пресс-секретарь президента России указал, что те, кто тогда вернулись в страну, принесли ей пользу, а те, кто остался за рубежом, «сгинули».

«А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей. Кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, уже в начале 30-х годов, посылали гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться», — поделился Песков.

Ранее представитель Кремля объявил о том, что разговор с Западом сейчас лишен смысла из-за царящей там атмосферы ненависти. Он предположил, что для возобновления конструктивного общения должно пройти время.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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