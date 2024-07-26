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13:51, 26 июля 2024Мир

В Кремле прокомментировали задержание россиянина в Париже

Песков: в Кремле не располагают информацией о задержании россиянина в Париже

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

В Кремле не располагают информацией о задержании россиянина в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьезные. По идее, должно быть проинформировано о задержании наше посольство в Париже. Надеемся, что информация будет им представлена», — сказал он.

Ранее полиция в Париже задержала россиянина, которого подозревают в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Против него возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции.

По данным издания Le Monde, задержанного несколько дней назад в Париже россиянина зовут Кирилл Грязнов. Он якобы в начале мая в аэропорту Софии в состоянии алкогольного опьянения рассказывал разным людям о своих планах, показывая какое-то удостоверение.

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      Семен Александров
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