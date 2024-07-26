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14:53, 26 июля 2024Культура

Обманувшие Долину мошенники воспользовались нейросетью

Мошенники сгенерировали изображение Долиной и взяли кредит на миллионы рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мошенники воспользовались нейросетью, чтобы сгенерировать изображение певицы Ларисы Долиной и от ее имени взять кредит на 50 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что с представителями одной из московских кредитных организаций общался человек, похожий на артистку. По данным канала, сотрудники усомнились в том, что это была певица, поэтому отказали в кредите.

Однако злоумышленникам удалось обмануть сотрудников другой компании, в результате чего дом Долиной попал в реестр залогового имущества и под него выдали кредит на миллионы рублей.

Отмечается, что мошенническую схему, предположительно, мог реализовать человек из окружения певицы.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин раскрыл подробности инцидента с мошенниками.

До этого в СМИ появилась информация, что артистка пытается взять кредит на 50 миллионов рублей под 30 процентов годовых, заложив свой дом в Протасовке.

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      Варвара Кошечкина
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