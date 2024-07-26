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08:37, 26 июля 2024Бывший СССР

В Раде рассмотрят законопроект для возвращения из-за рубежа украинцев

Верховная Рада создаст министерства демографии и диаспоры для возврата украинцев

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о создани министерства демографии и диаспоры, а также фонда восстановления демографического потенциала, чтобы стимулировать уехавших за рубеж украинцев вернуться на родину. Документ зарегистрировали на сайте Рады.

Одно из основных направлений работы будущего фонда — «обеспечение миграционного прироста населения, прежде всего через стимулы для украинцев, проживающих за границей, вернуться на родину». Министерству поручат развитие программ, которые привлекут население в республику.

По мнению разработчиков законопроекта, реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из бюджета, а в случае их возникновения их можно будет покрыть «за счет средств, поступающих от программ помощи и грантов Европейского Союза, иностранных правительств, международных организаций и донорских учреждений».

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко пожаловался, что страны-соседи не хотят выдавать пересекших границу уклонистов. При этом они охотно раскрывают информацию о тактиках перехода границы.

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      Александра Синицына
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