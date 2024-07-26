В России 15-летняя дочь мигрантов пожаловалась на родителей в полицию и сбежала

В Петербурге дочь мигрантов пожаловалась на родителей в полицию и сбежала

В Санкт-Петербурге 15-летняя дочь мигрантов пожаловалась в полицию на родителей и сбежала из участка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Девочка пришла в участок в Красногвардейском районе города и рассказала, что ушла из дома, так как родители не разрешают ей общаться и переписываться с молодым человеком, с которым она познакомилась в интернет-сервисе.

По ее словам, она приехала в Россию два года назад — за это время подросток не начала нигде учиться. Девочка окончила только шесть классов средней школы, но сейчас образование не продолжает.

Сотрудники правоохранительных органов нашли мать девочки. Оказалось, что она работает в продуктовом магазине, где моет посуду. Когда женщину вызвали в полицию, ее дочь решила сбежать из участка и выпрыгнула со второго этажа. Девочка сломала ноги — ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские составили в отношении приезжей протокол за ненадлежащее воспитании дочери. Впоследствии выяснилось, что женщина нарушила миграционное законодательство — в связи с этим также был составлен административный протокол. Отдел по делам несовершеннолетних проверяет условия жизни 15-летнего подростка.

Ранее Росстат раскрыл «портрет» среднестатистического международного мигранта в России. Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет родом из Таджикистана. Усредненный мигрант не имеет высшего образования. Он прибыл в Россию «по причинам личного, семейного характера», тогда как трудовыми целями в 2023 году в страну приехали лишь 28 процентов иностранцев.