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13:19, 26 июля 2024Экономика

В России подешевели бананы и снизился Индекс Мишек

Экономист Абрамов: с 13 по 20 июля 2024 года в России подешевели бананы и курица

Фото: Gustavo Sánchez / Unsplash

В России за неделю с 13 по 20 июля 2024 года подешевели бананы и курица. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор так называемого Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Индекс учитывает цены на 14 популярных продуктовых товаров. Среди них — конфеты «Мишка косолапый» и мармеладные мишки FruitTella, благодаря которым он и получил свое название. Также в корзину вошли апельсиновый сок J-7, самый дешевый белый хлеб, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», самая недорогая куриная тушка, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и плавленый сыр «Фетакса».

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Экономист отметил, что из указанного списка продуктов за неделю цены выросли только на самый дешевый белый хлеб — на 10,5 процента. Сильнее всего уменьшилась стоимость моркови (минус 14,6 процента), куриных тушек (минус 5,4 процента) и бананов (минус 4,5 процента). Таким образом, Индекс Мишек снизился на 1 процент.

Абрамов рассказал, что в июне 2024 года индекс вырос на 12,2 процента. В мае этот показатель составил только 8,7 процента, что говорит об ускорении годовой инфляции, констатировал эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что инфляционные процессы в России действительно есть, это приводит к росту цен в различных сегментах и вызывает определенное беспокойство у правительства и Центробанка. Он напомнил, что таргетирование (приведение к определенной отметке) инфляции является одним из приоритетов экономических властей, а определенные меры для этого прорабатываются.

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