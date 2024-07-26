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10:33, 26 июля 2024Мир

В США допустили «оживление» Трампом НАТО для противостояния с Россией и Китаем

Экс-госсекретарь Помпео: Трамп может оживить НАТО для противостояния с РФ и КНР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marco Bello / Reuters

В случае победы на выборах бывший американский лидер и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может «оживить» НАТО для противостояния с Россией и Китаем. Такое мнение в статье для The Wall Street Journal (WSJ) высказал бывший госсекретарь Майк Помпео, занимавший эту должность с 2018 по 2021 годы.

«Мы должны показать нашим противникам, особенно России и Китаю, что они не могут конкурировать с оборонными возможностями США», — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что Трамп может «оживить» Североатлантический альянс путем повышения уровня оборонных расходов стран-участниц до трех процентов от ВВП. «Европейцы должны платить свою справедливую долю», — написал бывший госсекретарь.

Помпео также отметил, что усиление НАТО необходимо, чтобы не дать Китаю «сравняться с США и превзойти их».

Ранее Помпео допустил снятие Трампом всех ограничений на поставку и использование Украиной оружия. Он считает, что это послужит шагом к урегулированию конфликта с позиции силы.

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      Лина Пивоварова
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