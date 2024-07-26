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15:13, 26 июля 2024Бывший СССР

В ВС России рассказали о превосходстве над ВСУ в точности поражения целей FPV-дронами

Оператор БПЛА Маяк: ВС России превосходят ВСУ в точности поражения дронами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 13-го танкового полка группировки войск «Запад» превосходят на своем участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) в точности поражения целей FPV-дронами. Об этом сообщил старший оператор БПЛА Маяк, передает РИА Новости.

«Здесь мы конкретно выигрываем у противника по FPV-тематике. Проводим анализ видео, документации. Мы знаем о каждом дроне: куда полетел, во сколько полетел, какую цель он поразил, куда попал», — рассказал военный.

По его словам, статистика подтвержденных попаданий составляет 60-70 процентов. Помимо этого, Маяк отметил необходимость в современных условиях работать над техническим прогрессом в сфере беспилотников.

«Все труды, которые были проделаны на протяжении какого-то долгого количества времени, через неделю или на следующий день могут стать бесполезными. Соответственно, уже надо заново начинать работать», — добавил Маяк.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью расчета «Искандер-М».

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