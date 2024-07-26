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17:47, 26 июля 2024Ценности

Внешний вид звезды «Короны» раскритиковали в сети со словами «ей нужно помыться»

Эмма Коррин

Эмма Коррин. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Английская актриса Эмма Коррин попала в объектив папарацци и была раскритикована в сети со словами «ей нужно помыться». Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Корона» прибыла на шоу американского телеведущего Джимми Киммела в прямом эфире в Голливуде. Для выхода в свет она надела мини-платье с длинными рукавами и серебристой отделкой, красные капроновые колготки и туфли с острым носом и открытой пяткой.

Пользователи сети оценили наряд Коррин в комментариях под материалом. «Она, очевидно, опять оделась в темноте. У нее вообще нет чувства стиля, и она всегда выглядит ужасно», «Кажется, ей нужно помыться», «Как неопрятно!» — возмутились они.

Ранее в июле нелепый наряд звезды «Короны» на новых фото папарацци развеселил фанатов. Звезда была замечена в студии программы «Доброе утро, Америка».

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      Екатерина Ештокина
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