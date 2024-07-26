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13:41, 26 июля 2024Ценности

Внешность Тома Харди на новых фото папарацци удивила фанатов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Английский актер Том Харди попал в объектив папарацци и удивил фанатов. Соответствующие новые фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

46-летний артист был замечен у ресторана. Харди предстал перед камерами в белой футболке и свободных джинсах, задние карманы которых оформлены принтом в виде черепов. Кроме того, на нем были черные кроссовки Nike Air Jordan и очки с прозрачными линзами.

Читатели портала, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу внешности звезды «Венома», о чем написали в комментариях под материалом. «Он просто совершенство!», «Мужчина ходит с видом бездомного, но при этом выглядит чертовски привлекательно в глазах женщин. Как ему это удается?», «Все еще красавчик», «Он выглядит неряшливо. Что в нем такого привлекательного?», «К сожалению, он лысеет», «Теперь он выглядит старым», — высказывались они.

В апреле сообщалось, что канадский актер Райан Гослинг смутил фанатов своим внешним видом на премьере фильма «Каскадеры».

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      Мария Винар
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