Во Франции предупредили об ответе России на использование ее активов

Политик Филиппо: Россия ответит на закупку оружия Киеву на доходы от ее активов

Россия ответит Европейскому союзу (ЕС) на его решение использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия Украине. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны [Европы] и приведет к очевидным ответным мерам!» — заявил политик, комментируя решение ЕС.

По словам Филиппо, использование доходов от российских активов для снабжения Киева оружием можно назвать воровством. Французский политик призвал упразднить ЕС «во имя всеобщего блага».

26 июля Еврокомиссия перевела первые 1,5 миллиарда евро из доходов от российских активов на приобретение оружия для Украины.